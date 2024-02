Autofahrer schläft mitten auf Straße in Wagen ein

Ein Autofahrer ist in Schwaben mutmaßlich unter Drogen und alkoholisiert in seinem Wagen mitten auf der Straße eingeschlafen. Der 37-Jährige und seine 43 Jahre alte Beifahrerin seien nicht aufgewacht, bis Polizisten die beiden in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) kontrollierten, teilte die Polizei mit. Ein anderer Autofahrer hatte den stehenden Wagen bemerkt und die Beamten alarmiert.

Beim Fahrer des Wagens, der den Angaben zufolge keinen gültigen Führerschein besaß, sei wegen Verdachts auf Drogen- und Alkoholeinfluss eine Blutprobe angeordnet worden. Gegen den 37-Jährigen werde unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.