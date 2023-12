Unfälle

Autofahrer rast über Verkehrsinsel: Flüchtet auf drei Reifen

Hengersberg / Lesedauer: 1 min

Ein 59 Jahre alter Autofahrer hat in Niederbayern nach einem Unfall versucht, mit nur drei Reifen weiterzufahren und zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, stoppten Beamte den Mann in Hengersberg (Landkreis Deggendorf) in der Nacht auf Sonntag kurze Zeit später und stellten fest, dass sich am Fahrzeug rechts vorne nur noch die Felge befand.

