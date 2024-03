Autofahrer prallt in Zapfsäule

Ein 25-Jähriger ist mit seinem Auto in Oberbayern aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, ungebremst auf ein Tankstellengelände gefahren und in eine Zapfsäule geprallt. Bei dem Unfall am Montag in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Totalschaden am Auto wurde von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Tankstelle und der Zapfsäule war zunächst unklar. Die Polizei ermittle nun gegen den 25-Jährigen.