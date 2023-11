Oberpfalz

Autofahrer nach Auffahrunfall auf A3 gestorben

Velburg / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein 64-jähriger Mann ist nach einem Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz an seinen Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei Parsberg am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 08:36 Von: Deutsche Presse-Agentur