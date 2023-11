Nürnberg

Autofahrer mit mehr als vier Promille am Steuer

Nürnberg

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Mit über vier Promille in Blut hat die Polizei in Nürnberg einen Mann am Steuer seines Wagens aufgegriffen. Der 50-Jährige sei in seinem Auto eingeschlafen oder bewusstlos geworden, teilte die Polizei mit.

Von: Deutsche Presse-Agentur