Autofahrer im Landkreis München lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Oberbayern ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 48–Jährige war am Montag nahe Aying (Landkreis München) unterwegs, als er mit seinem Wagen aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 40.000 Euro.