Verkehr

Autofahrer fährt betrunken durch Baustelle: Ein Verletzter

Litzendorf / Lesedauer: 1 min

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Wagen in Oberfranken auf eine Baustelle gefahren und hat dabei einen Mann leicht verletzt. Der 57–Jährige habe versucht, mehrmals den Baustellenbereich einer gesperrten Straße in Litzendorf (Landkreis Bamberg) zu durchfahren und die frisch geteerte Fahrbahn befahren, teilte die Polizei am Samstag mit.

Veröffentlicht: 09.09.2023, 12:00 Von: Deutsche Presse-Agentur