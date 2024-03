Autofahrer auf Autobahn eingeschlafen

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 9 bei Lenting (Landkreis Eichstätt) eingeschlafen und mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke geprallt. Der 66-Jährige kam am Dienstagmorgen zunächst mehrmals mit seinem Auto nach links und rechts von seinem Fahrstreifen ab, berichtete die Polizei am Mittwoch. Als der Wagen dann so weit nach links abkam, dass er die linke Spur überquerte, musste ein anderes Auto eine Notbremsung machen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen.

Danach prallte der 66-Jährige mit seinem Auto laut Polizei in die Mittelschutzplanke - er fuhr jedoch einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten den Mann dann stoppen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.