Autobahn teilweise gesperrt: A8 bei Ulm wird zum Nadelöhr

Bauarbeiten an und auf der Fahrbahn sorgen auf der Autobahn 8 zwischen Ulm und Stuttgart am Wochenende voraussichtlich für Stauungen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, sind zwischen Freitagabend (20.00 Uhr) und Montagmorgen(6.00 Uhr), Abschnitte sowohl in Richtung Stuttgart/Karlsruhe als auch Richtung München teilweise gesperrt.

Demnach wird in Richtung Stuttgart/Karlsruhe die zweite Spur zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen (Kreis Göppingen) gesperrt. Grund dafür sind Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang. Außerdem werden im Bereich der Anschlussstelle Ulm–West der zweite und dritte Fahrstreifen wegen Asphaltarbeiten sowohl in Richtung Stuttgart/Karlsruhe als auch in Richtung München gesperrt.

Fahrern mit dem Ziel Stuttgart rät die Autobahn GmbH, vor der Anschlussstelle Ulm–West über die B10 und die B313 auszuweichen. Der Fernverkehr kann die Teilsperrungen vom Autobahnkreuz Ulm–Elchingen über die A7 und die A6 weiträumig umfahren. Entsprechende Warntafeln würden darauf hinweisen.

Alle anderen sollten auf der A8 bleiben und brauchen wegen erwarteter Staus Geduld, denn Autobahn GmbH, Landratsamt Göppingen und Anrainergemeinden haben beschlossen, Schleichwege zu sperren. Am vergangenen Wochenende sei in den Gemeinden hohes Verkehrsaufkommen entstanden, weil viele Fahrer den Stau wegen einer Teilsperrung am Drackensteiner Hang über Schleichwege umfahren wollten.