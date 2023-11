Auto von Zug erfasst und in Bach geschleudert

Ein Mann ist mit seinem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Schliersee (Landkreis Miesbach) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Das Auto sei durch den Zusammenstoß am Samstag in einen Bach in der Nähe geschleudert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Feuerwehr und Rettungsdienst holten den 60-Jährigen aus dem Fahrzeug.

Der 58-jährige Zugfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die rund 50 Fahrgäste blieben ersten Ermittlungen zufolge unversehrt. Am Zug entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich. Die Bahnstrecke Schliersee - Bayrischzell wurde am Samstagabend wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.

Im mittelfränkischen Dietersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) war bereits am Freitagabend auf einem Bahnübergang ein Auto von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer den unbeschrankten Bahnübergang offenbar überquert, ohne zu schauen. Zwei Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine dritte Person blieb unverletzt.