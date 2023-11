Auto und Laster stoßen zusammen: Autofahrer stirbt

Bei einem Unfall in Mittelfranken ist ein Mann gestorben. Der 67-jährige Autofahrer war am Montag auf der Bundesstraße 470 bei Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstädt) unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenfahrenden Lastwagen frontal zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, verstarb der Autofahrer noch an der Unfallstelle. Der 26 Jahre alte Lasterfahrer blieb unverletzt, kam jedoch zur weiteren Betreuung in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die B470 blieb zunächst gesperrt.