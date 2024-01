Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Rötz (Landkreis Cham) ist eine 19 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor die Fahrerin am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.