Auto überschlägt sich auf B28: Drei Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 28 in Richtung Ulm sind drei Menschen verletzt worden. Das Auto kam am Samstagmorgen auf der Höhe der Anschlussstelle B30 in Neu–Ulm ins Schleudern und überschlug sich, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.