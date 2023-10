Unfall

Auto überschlägt sich auf A9: Zwei Personen schwer verletzt

Bayreuth / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Bei einem Verkehrsunfall auf der A9 in Richtung München hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth am Montagabend mitteilte, passierte der Unfall bereits am Morgen kurz vor der Anschlussstelle Bayreuth-Nord.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 08:25 Von: Deutsche Presse-Agentur