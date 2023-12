Auto überschlägt sich: 88-Jähriger stirbt bei Unfall auf A73

Ein Autofahrer ist in Oberfranken bei einem Unfall auf der A73 nahe Ebersdorf (Landkreis Coburg) ums Leben gekommen. Der 88-Jährige war am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten gekracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann überschlug sich das Auto mehrmals in der Böschung.

Trotz der eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Senior noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache an.