Auto stürzt von Parkdeck: Fahrerin leicht verletzt

Eine 57-Jährige ist mit ihrem Auto knapp fünf Meter von einem Parkdeck in die Tiefe gestürzt. Sie sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Frau mit ihrem Auto auf das Parkdeck fahren wollte und sich die Schranke bei der Auffahrt öffnete, gab sie den Angaben zufolge plötzlich Vollgas und raste geradeaus über das Parkdeck. Sie durchbrach einen Metallzaun auf der gegenüberliegenden Seite und stürzte mit dem Wagen in die Tiefe.

Das Auto schlug mit der Front auf einer Grünanlage auf und kippte dann auf das Dach. Bewohner einer angrenzenden Wohnanlage leisteten sofort Hilfe. Laut Polizei hat die Frau vermutlich versehentlich das Gaspedal betätigt. Der Gesamtschaden bei dem Unfall am Freitag wurde auf mindestens 13 000 Euro geschätzt. Am Auto entstand Totalschaden.