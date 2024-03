Auto stößt frontal mit Schulbus zusammen: Drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Schulbus in Aletshausen (Landkreis Günzburg) verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin sei am Donnerstagmorgen in einer Kurve auf der Kreisstraße 8 in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem Bus, in dem sich der Fahrer und neun Kinder und Jugendliche befanden. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Busfahrer und eine 14-Jährige wurden leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Warum die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn kam, war zunächst unklar. Die Kreisstraße war zunächst gesperrt und ist mittlerweile wieder freigegeben.