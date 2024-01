Auto rutscht bei Glatteis in Bus mit Kindern: Verletzte

Ein Auto ist bei Aichen (Landkreis Günzburg) auf glatter Fahrbahn in einer Kurve frontal in einen Bus mit Kindern gerutscht - vier Kinder wurden dabei leicht verletzt. Insgesamt waren bei dem Unfall am Dienstag rund 40 Kinder im Bus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 32-jährige Fahrer des Autos wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde aus seinem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Die Kinder wurden den Angaben zufolge nach dem Unfall von ihren Eltern abgeholt.