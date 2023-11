Main-Spessart

Auto rollt gegen Kindergarten-Mauer

Partenstein

Weil ein 71-Jähriger vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen, ist sein Auto in Unterfranken gegen die Hauswand eines Kindergartens gerollt. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Vorfall am Mittwochmittag in Partenstein (Kreis Main-Spessart) ein Gesamtschaden von rund 16.

22.11.2023