Auto prallt mit über 200 Stundenkilometern in Polizeiwagen

Ein Auto ist mit über 200 Kilometern pro Stunde in einen Polizeiwagen auf der Autobahn 8 in Oberbayern gefahren. Die drei Menschen im Polizeifahrzeug kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Er soll kurz vor der Anschlussstelle Rosenheim West am späten Montagabend auf der linken Spur gefahren sein. Das Polizeiauto wechselte auf den linken Fahrstreifen und beide Fahrzeuge kollidierten. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.