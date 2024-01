Auto prallt mit Straßenbahn in Augsburg zusammen: Verletzter

Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Augsburg verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei er am Montagabend an einer Stelle links abgebogen, wo dies nicht erlaubt sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall passierte gegen 18.15 Uhr in Höhe der Haltestelle Ulrichsbrücke, unweit der Hauptfeuerwache. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen, er wurde mit hydraulischem Gerät befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Im Rettungswagen sei auch eine weitere Person betreut worden.