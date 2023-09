Dillingen an der Donau

Auto prallt gegen Bus: Zehn Kinder und Jugendliche verletzt

Dillingen an der Donau / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Beim Zusammenstoß eines fast voll besetzten Schulbusses mit einem Auto in Dillingen an der Donau sind zehn Kinder und Jugendliche verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der Autofahrer am Freitagmittag beim Abbiegen in die Straße, auf der der vorfahrtsberechtigte Bus fuhr, mit diesem zusammengestoßen.

Veröffentlicht: 16.09.2023, 09:43 Von: Deutsche Presse-Agentur