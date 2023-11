Verkehrsunfälle

Auto landet in Böschung: Vier Verletzte

Saldenburg

Bei einem Unfall im niederbayerischen Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) sind vier Menschen verletzt worden ‐ einer davon schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist das Auto am Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet.

Veröffentlicht: 01.11.2023