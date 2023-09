Auto kracht gegen Baum: Drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Autounfall im Landkreis Traunstein verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Fahrer war am Samstagabend vermutlich zu schnell unterwegs und kam in Grabenstätt mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto schleuderte gegen einen Baum. Der Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die übrigen verletzten Insassen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.