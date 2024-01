Auto kommt von Straße ab und fängt Feuer - Fahrer stirbt

Ein 62-Jähriger ist in Oberfranken mit seinem Auto von der Straße abgekommen und noch am Unfallort gestorben. Das Auto des Mannes war laut Mitteilung der Polizei vom Montag am Sonntag bei Kirchenlamitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) im Straßengraben gelandet. Anschließend brach im Fahrzeug Feuer aus. Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem brennenden Wagen, dieser erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Straße war etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.