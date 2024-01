Auto gerät in Gegenverkehr - Ein Schwerverletzter

Ein Auto ist im niederbayerischen Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann am Freitagmorgen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, teilte die Polizei mit. Ein weiteres Auto, das hinter dem Unfallverursacher fuhr, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Nähere Angaben zu weiteren Verletzten und dem genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Bundesstraße 20 ist im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen derzeit gesperrt.