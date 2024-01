München

Auto fährt in Tramhaltestelle: Ein Verletzter

München / Lesedauer: 1 min

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Ein Auto ist am Münchner Stiglmaierplatz in eine Tramhaltestelle gefahren und hat einen im Haltestellenhäuschen wartenden Mann leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren alle Fahrzeuginsassen am Freitag bereits flüchtig, als die Einsatzkräfte eintrafen.