Auto fährt in Gegenverkehr: Frau tot, drei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall im Landkreis Ansbach ist am Freitag eine 41-jährige Fahrerin ums Leben gekommen, drei junge Frauen wurden schwer verletzt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, war die 41-Jährige mit zwei 16 Jahre alten Mitfahrerinnen mittags auf der Staatsstraße 2248 von Herrieden Richtung A6 unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto einer 19-Jährigen. Die 41-Jährige starb noch am Unfallort, die drei anderen Frauen wurden schwer verletzt von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach soll ein Sachverständiger bei der Aufklärung des Unfallhergangs helfen.