Auto fährt gegen Schotterhaufen: Zwei Schwerverletzte

Rehau / Lesedauer: 1 min

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall im Bereich einer Baustelle in Rehau (Landkreis Hof) schwer verletzt worden. Der Fahrer war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen größeren abgeladenen Schotterhaufen in einer Seitenstraße im Ortsteil Kühschwitz gefahren, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte.

Veröffentlicht: 09.09.2023, 09:34 Von: Deutsche Presse-Agentur