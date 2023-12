Auto erfasst beim Abbiegen Radfahrer: Schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Traunstein schwer verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin habe den Radfahrer am Donnerstagabend beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer hatte an seinem Fahrrad keine Beleuchtung und trug nach Angaben der Polizei keinen Helm. Er kam mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.