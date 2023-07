Auto eines Anglers geht baden

Eigentlich wollte ein Mann in der Vils in Vilsbiburg nur angeln — schlussendlich musste sein Auto aus dem Fluss gezogen werden. Nach Polizeiangaben vom Samstag rollte es wegen eines technisches Defekts von einem Parkplatz in das Wasser, als der Angler am Freitag gerade seinen Angelplatz einrichtete. Ein Abschleppdienst zog den Wagen aus dem Nebenfluss der Donau in Niederbayern. Der Sachschaden wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt, die Umwelt wurde nicht beeinträchtigt.