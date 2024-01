Auto durchbricht Leitplanke und überschlägt sich: Verletzte

Bei einem Unfall auf der B4 in Oberfranken sind fünf Insassen eines Autos verletzt worden. Der Wagen habe am Samstag zwischen Coburg und Bamberg die Leitplanke durchbrochen und habe sich überschlagen, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Anschließend sei das Fahrzeug auf einem Grünstreifen an der Anschlussstelle Triebsdorf wieder auf den Rädern zum Stehen gekommen. Ein Insasse erlitt demnach schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die anderen vier Insassen wurden der Sprecherin zufolge leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Anschlussstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.