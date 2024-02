Aus Wut Scheibe eingeworfen: Polizei verwundert über Täter

Aus Wut, weil er bei seinen Freunden nicht hat mitspielen dürfen, hat er einen Stein durch die Fensterscheibe geworfen. Wegen dieses Vorfalls in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) rückte am Donnerstag die Polizei an. Für Kopfschütteln sorgte bei den Beamten dabei das Alter des mutmaßlichen Täters, wie ein Sprecher sagte. Bei ihm handelte es sich nicht etwa um ein Kind oder einen Jugendlichen, sondern um einen 33-Jährigen. Seine beiden Spielkameraden seien jeweils 40 Jahre alt. Der Schaden aufgrund der kaputten Scheibe beträgt demnach 1000 Euro.