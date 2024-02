Augsburgs Trainer Thorup bekräftigt: Dahmen klare Nummer 1

Trainer Jess Thorup hält bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg nach zuletzt wechselhaften Leistungen an Torhüter Finn Dahmen als Stammkraft fest. „Im Moment ist Finn die klare Nummer 1“, sagte der Däne am Freitag. Der ehemalige U21-Europameister Dahmen wird also auch am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den SC Freiburg im Tor der Schwaben stehen.

Es gehe bei Gegentoren nicht nur um den Torhüter, sagte der dänische Trainer. „Unser Stürmer ist unser erster Verteidiger, alle verteidigen. Finn hat mein volles Vertrauen.“ Dahmen blieb in seinen 35 Bundesliga-Einsätzen für Mainz und Augsburg noch nicht ohne Gegentor - das gab es in mehr als sechs Jahrzehnten Bundesliga noch nie.

Dahmen verschuldete zuletzt auch zwei Elfmeter gegen Leipzig und Mainz. Ein Gegentor hatte das jeweils nicht zur Folge. Aber bei nun schon vier Gelben Karten droht dem 25-jährigen Dahmen demnächst eine Sperre. Das könnte die Bewährungschance für den Tschechen Tomas Koubek bringen. Der bei seiner Verpflichtung für 7,5 Millionen Euro von Stade Rennes im Sommer 2019 als Nummer 1 vorgesehene Tscheche steht noch bis zum Saisonende in Augsburg unter Vertrag.

Verzichten muss Thorup am Sonntag auf den gelbgesperrten Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw und Mads Pedersen, der nach seiner Roten Karte gegen den 1. FSV Mainz 05 drei Spiele aussetzen muss.

Da Gouweleeuws Verteidigerkollege Patric Pfeiffer verletzt ist, ist Maximilian Bauer in der Abwehr gesetzt. „Es ist für mich klar, dass Maxi von Anfang an spielt. Er hat mein volles Vertrauen“, sagte der Trainer Thorup.

Die Augsburger gewannen zuletzt nur eines der vergangenen neun Bundesliga-Spiele. Man habe gegen Topclubs gute Leistungen zeigt, aber leider nur wenige Punkte geholt. „Jetzt müssen wir versuchen, nicht nur eine gute Leistung zu zeigen, sondern auch mehr Punkte zu holen“, sagte Thorup.