Augsburger Panther verpflichten Eishockey–Stürmer Andersen

Die Augsburger Panther haben Angreifer Niklas Andersen verpflichtet. Der dänische Nationalspieler wechselt von Liga–Konkurrent Bremerhaven in die Fuggerstadt, wie der bayerische Club aus der Deutschen Eishockey–Liga am Freitag mitteilte. Für die Fischtown Pinguins bestritt der 25 Jahre alte Linksschütze in drei Spielzeiten insgesamt 143 DEL–Partien und erzielte dabei 37 Tore. „Er ist ein guter Skater und Teamspieler, der zudem mit einem sehr guten Schuss ausgestattet ist“, lobte Augsburgs Trainer Christof Kreutzer den Neuzugang.