Augsburger Panther verpflichten Eishockey–Profi Esposito

Augsburg / Lesedauer: 1 min

Zwei Eishockeyspieler kämpfen um den Puck. (Foto: John Munson/AP/dpa/Symbolbild )

Die Augsburger Panther haben Offensivspieler Luke Esposito für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 29 Jahre alte Amerikaner ist der Neffe von NHL–Legende Mark Messier und kommt von den Bakersfield Condors aus der American Hockey League (AHL) in die Fuggerstadt, wie die Augsburger am Montag mitteilten.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 12:22 Von: Deutsche Presse-Agentur