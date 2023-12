Augsburger Panther nehmen Eishockey-Talent in den Kader

Die Augsburger Panther können Talent Kevin Handschuh künftig in der Deutschen Eishockey Liga einsetzen. Wie der DEL-Club am Mittwoch mitteilte, bekommt der 20 Jahre alte Außenstürmer von den Starbulls Rosenheim eine Förderlizenz. Handschuh läuft seit dieser Saison für Rosenheim in der DEL2 auf. „Kevin Handschuh gibt uns speziell während Moritz Elias‘ Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft eine weitere Option auf den U23-Positionen“, äußerte Trainer Christof Kreutzer.