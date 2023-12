Augsburger Panther holen kanadischen Verteidiger Welsh

Die Augsburger Panther haben den kanadischen Verteidiger Nick Welsh verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, kommt der 26-Jährige von JYP Jyväskylä aus Finnland. Welsh hat in der DEL bereits von 2021 bis 2023 für die Nürnberg Ice Tigers gespielt. In 85 Spielen erzielte der Verteidiger neun Treffer und bereitete 42 vor. Welsh wird das Trikot mit der Nummer 29 tragen.

„Wir haben den Spielermarkt immer im Blick und speziell nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Dave Warsofsky und Mick Köhler verschiedene Optionen ausgelotet. In den letzten 24 Stunden hat sich dann abgezeichnet, dass Nick Welsh auf den Markt kommen könnte, weshalb wir schnell gehandelt haben“, erläuterte Panther-Coach Christof Kreutzer.

In Welsh verpflichte man „einen sehr guten Skater“, der zudem ein starker Aufbau- und Überzahlspieler sei. „Dass er die DEL aus eigener Erfahrung gut kennt, wird eine zusätzliche Hilfe bei einer schnellen Eingewöhnung sein“, sagte Kreutzer weiter.