Augsburg-Sieg in Gladbach: Lainer-Comeback

Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga einen sportlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den FC Augsburg gab es am Sonntagabend eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage. Die Borussia verpasste den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz, Augsburg verbesserte sich auf Platz zehn. Die Tore für die Gäste erzielten Phillip Tietz (47. Minute) und Arne Engels (51.). Jordan (26.) hatte die Gladbacher in Führung gebracht.

Bei den Hausherren gab Stefan Lainer, der vor 178 Tagen seine Krebs-Diagnose veröffentlicht hatte, sein Comeback. Der österreichische Nationalspieler wurde in der 71. Minute für Luca Netz eingewechselt.