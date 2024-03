Aufzug in Ärztehaus sackt ab: Mann verletzt

Beim Absacken eines Aufzugs in einem Ärztehaus ist ein Mann in Mittelfranken mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 67-Jährige am Donnerstag mit dem Aufzug in den ersten Stock des Gebäudes in Neustadt an der Aisch fahren, als der Fahrstuhl nach kurzer Fahrt absackte. Der Aufzug sei danach ungebremst etwa drei bis vier Meter tief ins Untergeschoss gefahren und dort aufgeprallt. Der Mann habe dabei mehrere Knochenbrüche erlitten.

Feuerwehrleute hätten den Mann geborgen, danach sei der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Unfall blieb den Angaben zufolge zunächst unklar. Man gehe bisher von einem technischen Defekt aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Bislang gebe es keine Hinweise auf menschliches Versagen. Der Aufzug sei auch regelmäßig gewartet worden und sei mit einem gültigen TÜV-Siegel versehen gewesen. In den kommenden Tagen seien aber weitere Untersuchungen zur Unfallursache geplant.