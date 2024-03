Auffahrunfall auf A8: Mehrere Verletzte, Vollsperrung

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 im Landkreis Dachau sind am Mittwoch zwei Männer schwer verletzt worden. Sie waren in einem Auto beziehungsweise in einem Wohnmobil unterwegs und wurden per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall passierte am späten Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck und dem Dreieck Eschenried. Die A8 war eineinhalb Stunden rund um die Unfallstelle voll gesperrt, danach blieben bis zum späten Abend noch mehrere Fahrstreifen unbenutzbar.

Ein Tanklastzug hatte auf der rechten Fahrspur bei dichtem Verkehr bremsen müssen, hieß es. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Wohnmobils sei noch rechtzeitig ebenfalls auf die Bremse getreten, der hinter ihm fahrende Sattelzug-Fahrer aber auf das Wohnmobil aufgefahren. Auch zwei auf dem mittleren Fahrstreifen befindliche Autos waren noch in den Unfall verwickelt - wie genau, war am Abend noch unklar.

Die beiden Insassen eines Autos wurden leicht verletzt. Der Fahrer des auffahrenden Lkw blieb unverletzt. Alle vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Tanklastzugs sei weiter gefahren. Zeugen, die Angaben zu diesem Sattelzug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck zu melden.