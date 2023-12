Auf Toilette eingesperrt: Tür in U-Bahnhof aufgehebelt

Feuerwehreinsatz

Auf Toilette eingesperrt: Tür in U-Bahnhof aufgehebelt

München / Lesedauer: 1 min

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Feuerwehrleute haben eine Frau aus einer öffentlichen Toilette in einem Münchner U-Bahnhof befreit. Die Frau konnte am Mittwoch die Tür nicht mehr öffnen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr von Donnerstag.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 11:34 Von: Deutsche Presse-Agentur