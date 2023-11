Autoindustrie

Audi-Gesamtbetriebsrat kürt Schlagbauer zum Vorsitzenden

Ingolstadt

Das Logo vom Automobilhersteller Audi ist an einem Fahrzeug zu sehen. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild )

Der neue Betriebsratschef des Audi-Stammwerks in Ingolstadt, Jörg Schlagbauer, ist am Freitag auch zum Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats gewählt worden. Der 46-jährige Industriekaufmann und Betriebswirt tritt die Nachfolge von Peter Mosch an, der sein Amt nach 17 Jahren niedergelegt hatte.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 13:28 Von: Deutsche Presse-Agentur