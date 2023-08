Auch Mittelstrecklerin Trost fehlt bei Leichtathletik–WM

Die Serie der Absagen im deutschen Leichtathletik–Team für die anstehenden Weltmeisterschaften reißt nicht ab. Auch 1500–Meter–Läuferin Katharina Trost kann nicht mit nach Budapest reisen, wie der deutsche Verband am Dienstag mitteilte. Die letztjährige WM–Halbfinalistin muss wegen des Verdachts auf eine Windpocken–Erkrankung auf ihren Start verzichten.

„Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Aber aufgrund der Infektion ist ein WM–Start nicht möglich“, sagte die 28–Jährige aus München, die in diesem Jahr in 4:02,32 Minuten eine persönliche Bestzeit gelaufen war. Das deutsche Team für die am Samstag beginnende WM umfasst nun noch 71 Athletinnen und Athleten.

Erst am Montag hatte 5000–Meter–Europameisterin Konstanze Klosterhalfen passen müssen. Fehlen werden unter anderem auch Weitsprung–Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo, die Sprinterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Hindernisläuferin Lea Meyer.