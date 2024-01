Agrarpolitik

Auch CSU verurteilt eskalierten Bauernprotest gegen Habeck

Seeon

Schnee liegt zum Auftakt der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag vor dem Kloster Seeon. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Auch die CSU hat die eskalierte Protestaktion von Bauern gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck an der Nordseeküste verurteilt. Es handele sich um eine „Entgleisung, die unmöglich ist, die so nicht stattfinden darf“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Samstag auf Nachfrage zum Auftakt der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon.

06.01.2024