Königstorpassage

Atembeschwerden: Technischer Defekt mutmaßlich Ursache

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Atemprobleme von mehreren Menschen in der Königstorpassage am Nürnberger Hauptbahnhof haben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Donnerstag alarmiert. Der Rettungsdienst behandelte nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 13:56 Von: Deutsche Presse-Agentur