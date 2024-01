ARD überträgt Beckenbauer-Gedenkfeier

Wegen der Gedenkfeier für die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer am 19. Januar wird das Biathlon-Weltcuprennen der Damen vorgezogen. Dadurch sei es der ARD möglich, sowohl von dem Wintersport-Event in Antholz als auch von der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu berichten, teilte der TV-Sender am Donnerstag mit und bedankte sich beim Weltverband IBU. Das Biathlon-Rennen startet nun gegen 13.30 Uhr, die Gedenkfeier ist für 15.00 Uhr angesetzt.

Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Der FC Bayern lädt dazu ein, sich „in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen „Kaiser“ zu verabschieden“, wie der Club am Dienstag mitteilte.