Arbeiter wird von Stahlträger schwer verletzt

Ein Arbeiter ist in Unterfranken von einem fallenden Stahlträger schwer verletzt worden. Beim Abriss einer Stahlkonstruktion soll diese eingeknickt sein und der Träger fiel auf den Mann, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weitere herunterfallende Stahlträger wurden am Montag in Motten (Landkreis Bad Kissingen) von darunter stehenden Lastwagen abgefangen. Warum die Konstruktion einstürzte, wird derzeit ermittelt.