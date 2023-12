Arbeiter wird von fallenden Gitterboxen schwer verletzt

Ein Arbeiter ist in München von fallenden Gitterboxen am Kopf und Oberkörper getroffen und schwer verletzt worden. Er half einem 54 Jahre alten Kollegen, der mit einem Gabelstapler einen Sattelauflieger entlud, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei fielen am Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache mehrere Gitterboxen von den Zinken des Gabelstaplers und auf den 58 Jahre alten Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.