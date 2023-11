Unfall

Arbeiter wird in Metallmaschine eingequetscht und stirbt

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Nürnberg von einer Metallmaschine eingequetscht worden und später gestorben. Der 29-Jährige arbeitete am Dienstag an der großen Maschine, als er aus zunächst unklarer Ursache hineingeriet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 12:52 Von: Deutsche Presse-Agentur